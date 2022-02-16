Синоптики рассказали о погоде в Москве 16 февраля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В среду, 16 февраля, в столичном регионе ожидается переменная облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в Москве столбики термометров будут показывать от плюс одного до плюс трех градусов, а ночью опустятся до минус двух. Также синоптики прогнозируют появление гололедицы на дорогах столицы.

В этот день ветер будет иметь юго-западное направление. Его скорость составит 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 744–749 миллиметров ртутного столба.

Ранее на официальном сайте мэра Москвы сообщили, что столичные термометры на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля. В среду, 16 февраля, ожидается переменная облачность, до двух градусов тепла днем, ночью — до минус пяти градусов, а 17 февраля обещают снег и дождь.

В пятницу, 18 февраля, ожидается ветреная, но теплая погода: температура даже ночью не упадет ниже одного градуса тепла. Суббота будет немного прохладнее: столбик термометра будет колебаться от минус трех до плюс двух градусов.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что аномально теплая погода в Москве продлится не только до конца зимнего сезона, но и перейдет на март.