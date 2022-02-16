Столичные археологи передадут в музеи коллекцию аптечных склянок XIX века

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Россия, Москва, Пушкарёв переулок Карта всех событий

Специалисты нашли на пересечении улицы Сретенки и Пушкарева переулка стеклянную посуду, в которой столичные аптекари отпускали лекарства в XIX веке. Находки тщательно собрали, отреставрировали и теперь передадут в музеи.

— При проведении археологических исследований на Сретенке археологам удалось обнаружить множество находок. Их общее количество составило порядка 900. В том числе специалисты нашли интересную и разнообразную аптечную посуду, несколько десятков пузырьков, относящихся к XIX веку. Сейчас коллекция прошла камеральную обработку и готова к передаче в фонды столичных музеев, — рассказал руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Пузырьки принадлежали различным учреждениями. Среди них «Аптека на Трубной площади в Москвѣ», «Сретенская аптека в Москвѣ», «Аптека Кузнецкаго моста в Москвѣ», «Лубянская аптека П. Охоцимскаго в Москвѣ», «Ст. Никольская аптека». Также было несколько склянок из зарубежных парфюмерных магазинов и аптек, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого в Старомонетном переулке столицы проводились археологические исследования. Специалистам удалось обнаружить сотни артефактов, датированных XV–XX веками.

До этого сообщалось, что реставраторы очистили и изучили найденные в 2021 году на Дубининской улице в столице ценности. Среди них монеты, подковы, помадные баночки, курительные трубки, посуда и другая утварь.