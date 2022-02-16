Гинцбург заявил, что Минздрав скоро разрешит исследования «коктейля из антител» от COVID-19

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Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что разрешение на проведение клинических исследований вакцины от COVID-19 на базе моноклональных антител в скором времени будет получено.

По его словам, соответствующая документация уже была подана.

— Насколько я знаю, в ближайшее время должно быть получено разрешение, — цитирует специалиста РИА Новости.

14 января эксперты ВОЗ рекомендовали использовать два новых препарата для лечения коронавируса. Так, специалисты рекомендовали применять препарат «Барицитиниб», который используется для лечения ревматоидного артрита, и «Сотровимаб», созданный на основе моноклональных антител.

Недавно главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов оценил перспективы использования назальной вакцины от коронавирусной инфекции. Он напомнил, что вакцина только проходит клинические испытания. Россия — первая страна, которая изобрела наиболее эффективные вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт», поэтому можно предположить, что назальная вакцина также будет эффективна в борьбе с коронавирусом.