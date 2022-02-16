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«Спутник Лайт» внесли в список разрешенных для «туристических песочниц» Таиланда вакцин

Полина Долганова

В мире
«Спутник Лайт» внесли в список разрешенных для «туристических песочниц» Таиланда вакцин
Фото: Pixabay

Российский препарат для вакцинации от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» внесли в список вакцин, с которыми туристы смогут въезжать на территорию Таиланда по программе «туристических песочниц» без прохождения карантина.

Возможность въезда туристов, которые привиты одной дозой вакцины, уже зафиксировали в электронной системе ThailandPass.

При этом ни «Спутник V», ни вакцина «Спутник Лайт» не одобрены таиландскими властями для использования в программе иммунизации граждан страны, передает РИА Новости.

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9 февраля российское посольство в Таиланде направило местным властям запрос о включении вакцины «Спутник Лайт» в реестр препаратов, предусматривающий разрешение на въезд в страну без карантина. Об этом сообщил посол России в Таиланде Евгений Томихин. По его словам, вакцину необходимо внести в соответствующий перечень, потому как она является бустером к препарату «Спутник V».

20 января стало известно, что власти Таиланда решили возобновить регистрацию в туристической программе Test & Go с 1 февраля 2022 года. Программа позволяет привитым от COVID-19 туристам не проходить карантин по прибытии в страну.

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