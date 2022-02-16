Система предупреждения о ракетном нападении полностью обновится в РФ к 2030 году

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Система предупреждения о ракетном нападении ВС полностью изменится в России к 2030 году. К этому времени система перебазируется на радиолокационные станции высокой заводской готовности «Воронеж». Об этом рассказал глава Центра предупреждения о ракетном нападении космических войск ВКС РФ полковник Сергей Сучков.

— В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает… ввод в состав СПРН этих станций обеспечит завершение перевооружения СПРН на РЛС нового поколения, — рассказал он.

По его словам, к 2030-му году в стране обновятся радиолокационные станции, которые несут боевое дежурство под Краснодаром и Иркутском.

В Ленинградской области, при этом, будут созданы новые средства с модернизированными характеристиками и более сильной защитой от помех, передает РИА Новости.

Накануне шведское издание Svenska Dagbladet написало, что Россия располагает самыми мощными в Европе военными активами. По данным шведских журналистов, в настоящее время Россия обладает самой функциональной армией, которая может проводить операции далеко от собственных пунктов дислокации.

Кроме того, в РФ производятся не только авианосцы, но и современное вооружение: противоспутниковое и сверхзвуковое оружие.