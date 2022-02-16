Сергей Собянин рассказал о пяти крупных проектах программы «Мой район» в СВАО

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, район Свиблово Карта всех событий

На северо-востоке столицы в рамках проекта «Мой район» благоустроят несколько территорий. Об этом в среду, 16 февраля, написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге. Глава города рассказал о пяти крупных проектах программы на северо-востоке столицы.

Работы в Северо-восточном административном округе (СВАО) затронут два сквера в районе Свиблово, сквер в Бабушкинском районе, появятся новые благоустроенные пространства в Бибиреве и Южном Медведкове. Также на территории округа обновят восемь школьных территорий.

— Благоустройство сквера на Снежной улице станет продолжением работы над Капустинским прудом, проведенной в прошлом году. Тогда специалисты восстановили береговую полосу и водоупорный слой, а сейчас планируется привести в порядок прилегающую территорию, — написал глава города.

В сквере появятся променад со спуском к воде, беговая дорожка, садовые качели, обновленная детская площадка, места для занятий спортом и специальное функциональное пространство для проведения досуговых и культурных мероприятий.

Сквер на улице Седова оснастят детской площадкой, пешеходными дорожками, зоной для тихого отдыха, качелями и лавочками. Территорию озеленят.

В сквере «Знаки зодиака» установят детскую и спортивную площадки, разместят беговые дорожки.

Новый благоустроенный сквер появится в границах улиц Мелиховской, Белозерской и Лескова: здесь обновят детские и спортивные площадки, создадут полноценный прогулочный маршрут со смотровой площадкой и зонами для тихого отдыха, а также обновят площадку для выгула собак.

Квартал в границах улиц Сухонской и Молодцова, проездов Шокальского и Дежнева пополнится обновленными детскими и спортивными площадками, озелененными дворами.

На школьных территориях приведут в порядок детские и игровые площадки, спортивные комплексы со стадионами, заменят малые архитектурные формы. Также там создадут уютные зоны для отдыха между занятиями.

До этого сообщалось, что около 15 тысяч деревьев высадят в Москве в 2022 году. Постановление правительства Москвы о выделении на эти цели дополнительного финансирования в размере 741,35 миллиона рублей подписал мэр столицы Сергей Собянин.