Специалисты заменят 220 лифтов на северо-западе столицы в 2022 году

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, Неманский проезд, 7к1 Карта всех событий

На северо-западе столицы в 2022 году в рамках региональной программы капитального ремонта заменят 220 лифтов. Их срок служб превысил 25 лет.

Больше всего подъемников заменят в доме 7, корпус 1, в Неманском проезде в Строгине. В двенадцатиэтажном доме планируют обновить сразу 16 лифтов. Самыми высокими стали здания, расположенные по адресам улица Вилиса Лациса, дом 25, корпус 1 (Северное Тушино), проспект Маршала Жукова, дом 47 (Хорошево-Мневники) и Строгинский бульвар, дом 2, корпус 1 (Строгино). Все они имеют 22 этажа и построены по типовому проекту.

Самым старым зданием станет дом 1953 года постройки. Он находится в районе Щукино по адресу улица Живописная, дом 48.

Всего в городе в рамках программы капремонта заменят свыше 2,2 тысячи лифтов, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого специалисты компании «Мослифт» заменили лифты в жилом здании на Онежской улице в САО Москвы по программе Фонда капремонта. Старые лифты, которые проработали в доме 25 лет, заменили на новые безопасные «Стрижи» с керамическим покрытием в кабинах. Благодаря керамическому покрытию лифты становятся более устойчивыми к царапанию и истиранию. Кроме того, с такой поверхности с легкостью можно удалить любой рисунок или наклейку.