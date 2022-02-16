Сергунина: Детский конкурс «Наследие моего района» пройдет в Москве в четвертый раз

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Прием заявок стартовал на участие в четвертом городском конкурсе детского рисунка «Наследие моего района». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина в среду, 16 февраля.

— Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проходит четвертый год подряд. За это время количество участников выросло в шесть раз, — рассказала представитель мэрии.

Работы на конкурс могут отправить школьники в возрасте от 7 до 15 лет. Для этого необходимо заполнить электронную анкету и прикрепить рисунок.

Жюри оценит рисунки в восьми номинациях, среди которых есть две новые — «Москва Петра I» и «Жизнь внутри здания». На выбор можно использовать гуашь или акварель, формат рисунка — А3.

Прием заявок продлится до 25 апреля, а победителей объявят в июне. Участников разделят на возрастные группы — от 7 до 11 и от 12 до 15 лет, победителей определят в категориях «Профессионал» и «Любитель».

Профессиональные рисунки оценят в рамках окружного и городского этапов. При этом работы в категории «Любитель» пройдут районный, окружной и городской этапы отбора.

Награды за три года получили свыше 500 школьников, уточнил глава городского департамента культурного наследия Алексей Емельянов. Судьи, помимо прочего, обращают внимание на принцип выбора объекта и эмоциональность творчества, добавил он.

Участникам необходимо будет изобразить архитектурные памятники своего района. Организаторами предусмотрена номинация «Особый взгляд» для учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Любой конкурсант сможет разместить свою работу с хештегом #Наследиемоегорайона2022 в Instagram. Победителя в номинации «Приз зрительских симпатий» определят по числу лайков.

Работы призеров городского этапа выставят на экспозиции, которая появится на одном из бульваров Москвы. Однако все лауреаты получат грамоты, дипломы и памятные призы.