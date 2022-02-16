Диетолог назвала продукты, богатые необходимыми при коронавирусе витаминами

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Укреплению иммунитета, в том числе к коронавирусной инфекции, способствуют хлеб с отрубями, черная смородина и орехи. Об этом сообщила врач-диетолог Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Наталья Денисова.

По ее словам, нормальную работу иммунной системы поддерживают витамины С, Е, D, а также такие вещества, как цинк, селен, магний и железо.

— Так, например, витамин С содержится в плодах шиповника, черной смородине, облепихе, сладком перце, петрушке, укропе, цветной и белокочанной капусте, щавеле, шпинате, зеленом луке, апельсинах, клубнике, — уточнила специалист.

Денисова отметила, что витамины Е и D можно найти в таких продуктах, как орехи, бобовые, рыба и сливочное масло. Более того, в растительном масле, сельди, скумбрии, лососе, форели и в рыбьем жире содержатся кислоты омега-3 и омега-6, которые обладают противовоспалительным эффектом, передает агентство городских новостей «Москва».

Восстановление нормальной жизнедеятельности после перенесенной коронавирусной инфекции представляет собой не только дыхательную гимнастику или профилактику тромбообразования. Опасная болезнь негативно действует на головной мозг, что приводит к нарушению когнитивных способностей. Устранить последствия можно с помощью витаминных комплексов и препаратов. «Вечерняя Москва» узнала, какие средства эффективнее восстанавливают функции мозга.