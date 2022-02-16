Жидкин рассказал о ходе строительства нового дублера Киевского и Калужского шоссе

Фото: Михаил Колобаев / Комплекс градостроительной политики и строительства

Россия, Москва, посёлок завода Мосрентген Карта всех событий

В ТиНАО продолжается строительство автодороги Мамыри — Пенино — Шарапово — дублера Киевского и Калужского шоссе. Она соединит между собой дорогу Солнцево — Бутово — Видное и трассу М3 «Украина» — Середнево — Марьино — Десна. Дорога протянется от поселка Мосрентген в сторону Троицка до трассы М3.

— Строительство включает в себя две очереди общей протяженностью 10,2 километра. К работам дорожники приступили в начале 2020 года. Первый отрезок автодороги (длиной чуть более километра) мы открыли летом прошлого года. Он соединил Николо-Хованскую улицу с трассой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, — сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Новая дорога улучшит транспортную доступность некоторых населенных пунктов, а также снизит нагрузку на Киевское и Калужское шоссе. Ввести в эксплуатацию ее рассчитывают в 2023 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

— Москва сегодня продолжает активно заниматься формированием транспортного каркаса ТиНАО. Для улучшения обслуживания жителей Новой Москвы мы развиваем инфраструктуру МЦД, строим метро и, конечно, новые дороги, — резюмировал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2022 году в столице планируется продолжить строительство Московского скоростного диаметра (МСД), связки между Южной рокадой и МСД, реконструировать Старо-Рублевский путепровод и многое другое. По словам мэра, в текущем году завершат строительство первой очереди МСД — от Бусиновской развязки до Косинской эстакады. На данный момент ведутся монтаж пролетных строений и возведение подпорных стен.