СМИ: НАТО пыталась вести разведку во время российских учений

Фото: Минобороны РФ

Фрегаты Североатлантического альянса (НАТО) предпринимали попытки отследить российские корабли во время маневров в водах Средиземного моря. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, экипажам ракетных крейсеров РФ удалось зафиксировать излучения кораблей НАТО и определить их направление движения. Фрегаты альянса были взяты на сопровождение, передает РИА Новости.

12 февраля в 10:40 в районе проведения учений у курильского острова Уруп была обнаружена американская подлодка типа «Вирджиния». После обнаружения ее экипажу на русском и английском языках было передано, что они находятся в территориальных водах России. От подлодки потребовали всплыть. Однако требования были проигнорированы. Тогда экипаж российского фрегата «Маршал Шапошников» применил «соответствующие средства». После этого американская подлодка ушла на максимальной скорости.

Вскоре после этого инцидента Минобороны РФ вызвало военного атташе США. Позднее стало известно, что Министерство обороны США в курсе сообщений об обнаружении американской подлодки в районе Курильских островов, но не может подтвердить какие-нибудь детали инцидента.