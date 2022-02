«Хотела бы спланировать отпуск»: Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений»

Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к сотрудникам западных СМИ с просьбой предоставить ей график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.

— Просьба к средствам массовой дезинформации США и Британии Bloomberg, The New York Times, The Sun и т. д. — огласите график наших «вторжений» на предстоящий год. Хотелось бы спланировать отпуск, — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано в ночь на 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтвердил» и таблоид Sun, отметив, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.

Затем британская газета The Sun изменила текст своей статьи про дату «нападения» России на Украину. Ранее в статье говорилось, что «завтра в час ночи» Россия вторгнется на Украину с применением массированного ракетного удара и с участием 200 тысяч военных. К настоящему моменту фразу «в час ночи» заменили на слова «в любое время». Также в публикации газеты сообщалось, что приказ о «вторжении» Москвы в Киев может быть отдан в 03:00 16 февраля. Теперь в публикации появилась формулировка «ночь прошла без происшествий».