Фитнес-тренер назвала лучший вид спорта для маленьких детей

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Фитнес-тренер групповых и детских программ Анна Регельман рассказала, какой вид спорта лучше всего подходит для маленьких детей.

Если есть желание укрепить здоровье малыша с ранних лет, Регельман советует начинать с плавания.

— Это самый безопасный и полезный вид спорта, которым можно и нужно заниматься хоть с самого рождения и всю жизнь. Плавание положительно влияет на нервную систему малыша. Вода — это привычная среда ребенка в утробе матери, и естественно, что после рождения во время водных процедур малыш чувствует себя спокойно и гармонично, — отметила она в комментарии «МИР 24».

Кроме того, во время плавания дети учатся задерживать дыхание, что хорошо развивает легкие, формирует здоровый иммунитет.

Полноценные занятия плаванием в более старшем возрасте способствуют укреплению мышц, суставов и тренируют сердце. Плавание помогает подготовить ребенка к занятиям другими видами спорта.

Эксперт также посоветовала дать ребенку выбор и отвести его в разные спортивные секции, чтобы ребенок понял, что ему нравится больше. Для детей лучше выбирать безопасные виды спорта, чтобы избежать серьезных травм в раннем возрасте.

До этого онколог перечислил симптомы, по которым можно распознать рак у ребенка.