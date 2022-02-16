Сборная России по хоккею обыграла команду Дании в четвертьфинале на ОИ

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Накануне мужская сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в овертайме заключительного матча группового этапа турнира на Олимпиаде в Пекине. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу чехов. Отмечается, что этот матч стал самым результативным на текущей Олимпиаде.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.