Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Сборная России по хоккею обыграла команду Дании в четвертьфинале на ОИ

Полина Долганова

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Сборная России по хоккею обыграла команду Дании в четвертьфинале на ОИ
Фото: vk/olympic_russia

Сборная России по хоккею обыграла команду Дании и вышла в полуфинал Олимпийских игр в Пекине. Об этом стало известно в среду, 16 февраля.

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу россиян. В составе национальной сборной голы забили Вадим Шипачев, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.

Новый соперник отечественной сборной станет известен позднее в среду, после игр Финляндия — Швейцария и Швеция — Канада.

Накануне мужская сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в овертайме заключительного матча группового этапа турнира на Олимпиаде в Пекине. Матч завершился со счетом 6:5 в пользу чехов. Отмечается, что этот матч стал самым результативным на текущей Олимпиаде.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

Читайте также:
Хоккей Соревнования Сборная России по хоккею
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Обаятельный Мистер «Нет»

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

YouTube и Facebook, мы к вам привыкли, но и отвыкнуть можем тоже

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Символический приезд Токаева

Марина Люльчук
Марина Люльчук

Готовимся к вековому юбилею

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Педагоги дерутся — у поэтов чубы трещат

Все мнения
О проекте