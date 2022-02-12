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Российские хоккеисты уступили чехам в овертайме матча на Олимпиаде

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Олимпиада в Пекине
Спорт
Российские хоккеисты уступили чехам в овертайме матча на Олимпиаде
Фото: vk/olympic_russia

Мужская сборная России по хоккею проиграла команде Чехии в овертайме заключительного матча группового этапа турнира на Олимпиаде в Пекине.

Матч завершился со счетом 6:5 в пользу чехов. Отмечается, что этот матч стал самым результативным на текущей Олимпиаде.

В российской команде шайбы забросили Владимир Ткачев (5), Никита Нестеров (33), Кирилл Семенов (44), Арсений Грицюк (47) и Андрей Чибисов (49). Кроме того, форвард российской сборной Дмитрий Воронков на 38-й минуте ударил в голову Лукаша Седлака. После этого россиянина до конца игры удалили.

До этого стало известно, что российские лыжницы Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова победили в эстафете четыре по пять километров. Тем самым они принесли России третью золотую медаль на Олимпиаде в Пекине.

Накануне российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 15 километров на Олимпиаде в Пекине.

С серебряной медалью Большунова поздравил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, Большунов уже стал легендой — в 25-летнем возрасте имеет шесть олимпийских медалей.

«Вечерняя Москва» и новостной агрегатор «СМИ2» выяснили, какие новости об Олимпиаде читали россияне за последний год и какие дисциплины интересовали их больше всего.

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