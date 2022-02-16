Эксперт по финансам объяснила, как сохранить и приумножить сбережения

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Операционный директор платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева рассказала, как сохранить и приумножить сбережения.

Она отметила, что деньги в любой валюте должны работать, чтобы не обесцениваться из-за инфляции. Поэтому стоит задуматься о банковских вкладах, а не хранить деньги дома.

— Деньги на вкладе тяжело потерять по невнимательности или из-за кражи, а еще они застрахованы национальным Агентством по страхованию вкладов. При этом доходность по вкладам во многих банках после поднятия ключевой ставки ЦБ скоро перешагнет психологическую отметку в 10 процентов. Это значит, что рублевые вклады наконец станут доходными в прямом смысле этого слова, — отметила она в комментарии Life.ru.

Чтобы не потерять «на курсе», лучше не хранить все сбережения на одном вкладе, лучше разделить накопления на валюту, рубли и ценные бумаги. Тогда просадка в одном портфеле компенсируется за счет роста в другом. Также стоит выбрать различные банки для хранения сбережений.

Эксперт напомнила, что в настоящее время ужесточается контроль за оборотом наличных. Попадают под контроль в том числе и операции по зачислению свыше 600 тысяч рублей, если они совершаются не разово, а постоянно.

Появление цифрового рубля в России позволит полностью отказаться от наличных: их заменит специальный электронный кошелек, который не будет привязан к конкретному банку. Кроме того, незаконные операции с использованием цифрового рубля будет проще выявлять. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.