В России выявили 179 284 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

За прошедшие 24 часа в 85 субъектах России выявили 179 284 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили на портале стопкоронавирус.рф.

По количеству заболевших в стране продолжает лидировать Москва. За последний день в столице выявили 11 262 случая заражения COVID-19.

За прошедшие сутки в РФ от болезни скончались 748 человек, еще 19 573 были госпитализированы в больницы.

При этом после прохождения лечения от инфекции под присмотром врачей в России за день полностью выздоровели 172 468 россиян.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ревакцинацию от коронавируса желательно проходить через каждые полгода. В зависимости от состояния иммунитета человека и других факторов врач может предложить вакцинацию как однокомпонентным, так и двухкомпонентным препаратом. Об этом рассказали специалисты, опрошенные «Вечерней Москвой». По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, определиться с видом вакцины лучше после консультации со специалистом.

Накануне вирусолог Максим Скулачев рассказал «ВМ», что если после перенесенного коронавируса у пациента вырабатывается мало антител, это не повод для беспокойства. По словам эксперта, число антител, которое вырабатывается в организме после болезни, варьируется в широком диапазоне.