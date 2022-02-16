Тематические «Дни карьеры» пройдут на онлайн-платформе резидента столичной ОЭЗ

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Тематические «Дни карьеры» стартуют для выпускников вузов России и молодых специалистов в феврале. Они пройдут на онлайн-платформе столичного предприятия. Об этом в среду, 16 февраля, заявил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

— Разработка резидента ОЭЗ, компании «Некс-Т», уникальна, так как позволяет проводить онлайн-мероприятия с неограниченным числом участников. Она может объединять как небольшие группы, так и аудиторию свыше ста тысяч пользователей. В феврале, например, на платформе пройдет «День карьеры» для студентов и молодых специалистов финансового сектора, — рассказал он.

Информация о мероприятиях представлена на сайте.

По его словам, данная разработка поднимает на новый уровень кластер микроэлектроники и информационных технологий в ОЭЗ «Технополис «Москва».

Цифровой портал называется Everytale. Его начали разрабатывать в 2019 году, а впервые протестировали в 2021-м. В развитие компания «Некс-Т» вложила 2 миллиона долларов собственных средств, еще 700 тысяч долларов предоставили инвесторы. В феврале текущего года в продукт инвестировали еще 2,5 миллиона долларов. Их потратят на развитие продаж на иностранных рынках и разработку нового функционала, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев.

— На данный момент команда проекта превышает 40 человек из России, а также специалистов из США, Германии, Индии по контракту. Проект развивается наряду с основной производственной деятельностью в ОЭЗ Москвы, где «Некс-Т» разрабатывает и выпускает интерактивные цифровые панели, экраны, столы, стойки и другое оборудование, — отметил он.

Накануне центр занятости «Моя карьера» пригласил родителей на открытые уроки по воспитанию детей и уходу за ними. Уточняется, что лекции проходят в рамках образовательной программы «Бабушка и дедушка на час».