Китайские ученые испытали технологию распознавания COVID-19 в воздухе на Олимпиаде

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Ученые из Китая создали технологию распознавания коронавирусной инфекции в воздухе и испытали разработку на объектах Олимпийских игр в Пекине. Об этом сообщило издание China Daily.

Исследователи уверены, что, когда инфицированный человек чихает, частицы вируса задерживаются в воздухе, особенно в закрытых пространствах.

Китайская разработка представляет из себя портативный коллектор, всасывающий воздух и после выделяющий аэрозольные капли, частицы которых могут содержать коронавирус. Эти частицы растворяются в жидкости, которую и проверяют на наличие инфекции.

Весь процесс, по словам ученых, занимает не более четырех часов. Коллектор в 10 раз чувствительнее обычных инструментов для тестирования и способен выявить COVID-19 даже в образцах с низкой вирусной нагрузкой.

После тестирования на объектах ОИ китайскую разработку планируется использовать в больницах, на вокзалах и в аэропортах, передает China Daily.

До этого вирусолог рассказал, когда человечество забудет о коронавирусе. Он отметил, что рост числа заболевших коронавирусом в России вскоре остановится — этому поможет сформировавшийся коллективный иммунитет.