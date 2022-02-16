Трамваи задерживаются на улице Рогожский Вал из-за ДТП на путях

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Россия, Москва, улица Рогожский Вал Карта всех событий

Несколько трамваев задерживаются на столичной улице Рогожский Вал из-за аварии на путях. Об этом в среду, 16 февраля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— На улице Рогожский Вал (в районе остановки «Новорогожская улица») из-за ДТП на путях задерживаются трамваи № 12, 38, 46, — говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

По предварительной информации, водитель одной из машин выехал на трамвайные пути в неположенном месте и столкнулся с трамваем. Из-за этого маршруты временно изменили. Дептранс советует внимательно следить за расписанием.

До этого в ведомстве посоветовали водителям быть внимательнее во время поездок возле трамвайных путей. Их ошибка может испортить планы тысячам людей. На обособленных путях установлены камеры, которые фиксируют нарушения ПДД.

В частности, речь идет о ситуации на московских дорогах. Водитель легкового авто проехал по трамвайным путям на улице Шаболовке, где движение запрещено. Он столкнулся с другой машиной и из-за этого спровоцировал серьезный затор. Трамваи № 14, 26 и 47 задержались, люди опаздывали по своим делам.

На улице установлена видеокамера, которая зафиксировала момент ДТП. Водителю грозит штраф.