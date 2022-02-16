Фестиваль «Первозданная Россия» откроется в Новой Третьяковке 4 марта

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, улица Крымский Вал, 10 Карта всех событий

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» пройдет весной текущего года в девятый раз.

К настоящему моменту организаторы уже завершили прием фотографий, которые будут представлены в рамках экспозиции.

Выставка будет проходить в залах западного крыла Новой Третьяковки на Крымском Валу. Посетить мероприятие можно будет с 4 марта по 3 апреля.

В рамках фестиваля посетители смогут послушать лекции, встретиться с путешественниками, посетить мастер-классы и увидеть масштабную фотоэкспозицию с изображениями дикой природы.

Фотопроект «Времена года» даст посетителям возможность увидеть около 50 новых работ, которые были сделаны на Курилах, Алтае, в Калмыкии и так далее.

В этом году на выставке также будут представлены работы зарубежных фотографов. Так, посетители смогут познакомиться с работами монгольского автора.

Музей Москвы и Институт археологии РАН 4 февраля открыли выставку «Защитники Щербинского». Посетители увидят артефакты, найденные на территории спасенного от полного разрушения памятника дьяковской археологической культуры. В экспозиции представлены наконечники стрел, фрагмент меча, женские украшения и детали костюма, глиняные грузики. Одна из уникальных находок — бронзовые серьги и подвески.