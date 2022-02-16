Глава Олимпийского совета Москвы отметил успехи конькобежцев на Олимпиаде

Фото: vk/olympic_russia

Российские конькобежцы на Олимпийских играх в Пекине проявили себя настоящими бойцами и показали достойный результат. Такое заявление сделал глава Олимпийского совета Москвы, олимпийский чемпион Николай Гуляев.

Он отметил, что отлично выступила мужская команда, завоевав серебро в командной гонке преследования.

— Они проявили себя настоящими бойцами и вырвали медаль у одних из фаворитов, легендарных голландцев, уступив только норвежцам. Я считаю, что ребята показали очень достойный результат. Ангелина Голикова в воскресенье завоевала бронзу на дистанции 500 метров. Считаю, что она показала себя настоящим турнирным бойцом, — отметил Гуляев в комментарии НСН.

Серебряная и бронзовая медали на Олимпиаде — это высокое достижение и для российского конькобежного спорта, добавил он. Гуляев отметил, что российские спортсмены способны одержать победы и на других дистанциях, например на 1000 метрах у мужчин. Он пожелал успеха спортсменам, которым еще предстоит выступить на Играх.

15 февраля Российские конькобежцы Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин заняли второе место в командной гонке на текущей Олимпиаде в Пекине. До этого в полуфинале командной гонки они установили олимпийский рекорд.