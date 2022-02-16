Мать найденных в Москве истощенных близнецов объяснила, почему не кормила детей

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Плеханова Карта всех событий

Прокуратура Москвы опубликовала видео опроса родителей близнецов, которых нашли истощенными в квартире на востоке столицы. Мать дала комментарий о том, как ухаживала за детьми и почему не кормила их. Это стало известно в среду, 16 февраля.

— Я кормила. Но как вам доказать, что я детей кормила? Я покупала… Кашель сильный был у малыша, он у меня, кроме питья, ну, там, сок давала — «Агушу». Он, кроме сока, у меня ничего не пил, — рассказала женщина.

На другой вопрос — почему дети находятся в больнице — женщина ответила, что у одного из них «врожденный порок сердца».

По предварительным данным, родители детей часто находились в состоянии алкогольного опьянения и вели асоциальный образ жизни.

Видео: Прокуратура Москвы

Возбуждено уголовное дело по статьям «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» и «Истязание». Кроме того, следствие намерено дать оценку работе местных органов профилактики.

Ранее прокуратура сообщила, что двух восьмимесячных близнецов нашли в квартире на востоке Москвы. Детей некоторое время не кормили, они были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Случаев, когда женщины проявляют жестокость по отношению к своим детям, за последний год можно насчитать немало. Ярким примером агрессивного поведения служит случай, произошедший недавно в Алтайском крае, где мать выгнала своего ребенка на мороз без одежды. Позже выяснилось, что женщина вместе со своим сожителем систематически истязала не только пострадавшего пятилетнего мальчика, но и его братьев — шести и полутора лет.

«Вечерняя Москва» решила разобраться, откуда у матерей возникает враждебное отношение к детям и почему женщины начинают проявлять патологическую жестокость.