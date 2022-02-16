Почти 30 тысяч пациентов с коронавирусом прошли лечение в ИКБ № 1 с начала пандемии

Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 63 Карта всех событий

В инфекционной клинической больнице (ИКБ) № 1 в столице развернуто более 700 коек для приема больных коронавирусом. С начала пандемии здесь прошли лечение почти 30 тысяч пациентов.

— Навыки работы с особо опасными инфекциями, опыт предыдущих лет, а также новые методы лечения помогают нам достойно преодолевать этот период. С начала 2020 года практически 30 тысяч пациентов с новой коронавирусной инфекцией прошли лечение в нашей больнице, — рассказала главный врач инфекционной клинической больницы № 1 Светлана Сметанина.

Амбулаторно-поликлиническую консультативную помощь при этом получают около 60 тысяч человек в год. Ключевой отличие ИКБ №1 от обычных больниц состоит в наличии мельцеровских боксов в коечном фонде. В 2019 году московское правительство решило построить на территории учреждения новый лечебно-диагностический комплекс с 546 мельцеровскими боксами для детей и взрослых. Боксы в период вспышки инфекции способны принимать сразу двух пациентов.

Площадь нового комплекса составит около 100 тысяч квадратных метров — он будет состоять из трех разных корпусов. Он готов уже на 60 процентов. Полностью достроить его планируют в 2023 году, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого Кабмин России дополнительно выделил 76,5 миллиарда рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период с февраля по первую половину марта. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.