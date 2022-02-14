Кабмин дополнительно выделил 76,5 миллиарда рублей на выплаты по больничным

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Кабмин России дополнительно выделил 76,5 миллиарда рублей Фонду социального страхования (ФСС) на выплаты пособий по временной нетрудоспособности в период с февраля по первую половину марта. Об этом в понедельник, 14 февраля, сообщили на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Вопрос поднимался на заседании кабинета министров 10 февраля. По словам главы кабмина, на фоне распространения коронавирусной инфекции в стране количество людей, которые стали брать больничный, значительно увеличилось. Выделенные средства дадут им возможность получать деньги своевременно и в нужном объеме.

В январе премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав специальной оперативной группы по коронавирусу. Уточняется, что опергруппа будет проводить оценку эпидситуации и отвечать за решения в рамках поддержки системы здравоохранения. Куратором группы назначили вице-премьера страны Татьяну Голикову, а руководителем — заместителя главы аппарата правительства Ольгу Кривонос. Всего в группе будут работать 42 человека, среди которых главы федеральных ведомств, их замы и главы субъектов.