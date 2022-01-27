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Мишустин утвердил состав специальной оперативной рабочей группы по COVID-19

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Мишустин утвердил состав специальной оперативной рабочей группы по COVID-19
Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил состав специальной оперативной группы по коронавируса. Об этом во вторник, 27 января, сообщили в Telegram-канале правительства РФ.

Уточняется, что опергруппа будет проводить оценку эпидситуации и отвечать за решения в рамках поддержки системы здравоохранения.

Куратором группы назначили вице-премьера страны Татьяну Голикову, а руководителем — заместителя главы аппарата правительства Ольгу Кривонос. Всего в группе будут работать 42 человека, среди которых: главы федеральных ведомств, их замы и главы субъектов.

22 января план мер для борьбы со штаммом «омикрон» утвердили в России. Контроль за исполнением плана закреплен за руководителями регионов государства.

26 января стало известно, что правительство Российской Федерации дополнительно выделит из резервного фонда более 20 миллиардов рублей на лекарства для граждан, которые болеют коронавирусной инфекцией. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

«Омикрон» стремительно распространяется в России: по словам вице-премьера Татьяны Голиковой, он уже стал самым часто встречающимся в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. «Вечерняя Москва» собрала самые главные заявления о мерах, предпринимаемых для борьбы с новым вариантом COVID-19.

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