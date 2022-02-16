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Иммунолог Болибок назвал уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Иммунолог Болибок назвал уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок сообщил, что уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге превышает 70 процентов.

Он отметил, что в настоящее время переболело большое количество детей, но пока непонятно, насколько стойкий у них иммунитет.

— Более-менее стойкой группой будут те, кто комбинированным путем получил иммунитет: переболевшие и вакцинировавшиеся. Ожидается, что он будет держаться достаточно долго, — отметил Болибок в комментарии НСН.

По словам эксперта, для того чтобы определить реальную цифру коллективного иммунитета, нужно проводить популяционное исследование на определение уровня антител. Кроме того, в ближайшее время будет запущен тест на определение Т-клеточного иммунитета, тогда можно будет с большей точностью определить данные относительно коллективного иммунитета.

Накануне первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что жители Санкт-Петербурга достигли 100 процентов коллективного иммунитета к коронавирусу. По словам чиновника, о достижении этого показателя говорит число переболевших и вакцинированных, передает «Царьград».

До этого вирусолог рассказал, когда человечество забудет о коронавирусе.

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