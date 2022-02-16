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Кремль согласился, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями

Полина Долганова

Политика
Кремль согласился, что признание ЛНР и ДНР не коррелирует с Минскими соглашениями
Фото: Администрация президента РФ

В Кремле полагают, что признание Луганска и Донецка не коррелируется с Минскими соглашениями. Об этом в среду, 16 февраля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также сослался на мнение российского лидера Владимира Путина, который полагает, что реализация минских договоренностей является приоритетной задачей.

— Безусловно, признание не коррелируется с Минскими соглашениями. Это действительно так, — цитирует представителя Кремля РИА Новости.

19 января группа депутатов Госдумы подготовила обращение к Путину насчет необходимости признания ДНР и ЛНР. По данным ООН, которые приводят депутаты, в ходе конфликта в Донбассе погибло более десяти тысяч человек, а действия Киева можно сравнить с «геноцидом» своего народа.

14 февраля профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками поддержал оба варианта обращения на имя президента с просьбой о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Оба варианта постановления к настоящему моменту были направлены в совет палаты.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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