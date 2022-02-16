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Минцифры выступило против введения налога на международные игровые платформы

Георгий Соланович

Общество
Минцифры выступило против введения налога на международные игровые платформы
Фото: pexels.com / Gustavo Fring

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России выступило против введения пятипроцентного налога на международные игровые платформы в рамках поддержки патриотических видеоигр.

— Минцифры против ввода налога на международные игровые платформы. <...> Финансирование Фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счет каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр, — говорится в сообщении министерства.

На данный момент ведется подготовка предложений по созданию Фонда поддержки разработки игровых проектов, предусмотренная вторым пакетом мер поддержки IT-отрасли, рассказали в министерстве. Ожидаемый эффект после создания фонда — увеличение привлекательности инвестиций в разработку отечественных компьютерных игр, передает ТАСС.

Ранее СМИ сообщали, что правительство России планирует ввести налог на Steam, PlayStation Store, Epic Games Store с целью оказания поддержки патриотическим играм. Как уточнялось, игровые платформы должны будут перечислять в бюджет пять процентов от российского оборота. Таким образом, фонд будет иметь в распоряжении около 10 миллиардов рублей ежегодно.

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