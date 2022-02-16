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Эксперт оценил заявление о 100 процентах коллективного иммунитета в Петербурге

Ирина Игнатенко

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Эксперт оценил заявление о 100 процентах коллективного иммунитета в Петербурге
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, профессор Алексей Яковлев прокомментировал заявления о том, что в Петербурге сформировался 100-процентный коллективный иммунитет к коронавирусу. Он отметил, что такие заявления могут делать только люди со слабой подготовкой.

— Я могу это объяснить незнанием, слабой подготовкой тех, кто об этом заявляет. К сожалению, новый штамм преодолевает эту защиту, — отметил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Алексей Яковлев добавил, что несмотря на заявления чиновников, Петербург остается городом с самой высокой смертностью от ковида на 100 тысяч населения. Количество умерших от инфекции продолжает расти. Он отметил, что в настоящее время сложно сказать, как поведет себя вирус в дальнейшем и каковы будут последующие мутации.

Ранее первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана сообщил, что Санкт-Петербург стал первым российским городом, где уровень коллективного иммунитета достиг 100 процентов. Он пояснил, что о достижении стопроцентного коллективного иммунитета можно говорить исходя из общего числа переболевших и вакцинированных, передает «360».

До этого иммунолог Болибок назвал уровень коллективного иммунитета в Санкт-Петербурге.

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