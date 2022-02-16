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Эрдоган предложит Путину встретиться с Зеленским в Турции

Иван Юминов

В мире
Эрдоган предложит Путину встретиться с Зеленским в Турции
Фото: Администрация президента РФ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет пообщаться с российским лидером Владимиром Путиным о возможности совместной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в республике.

— Господин Зеленский во время нашей с ним встречи выразил положительное отношение к трехсторонней встрече в формате Путин — Зеленский — Эрдоган. Если господин Путин тоже положительно отнесется к этой идее, мы сможем встретиться в Стамбуле или Анкаре, — рассказал глава государства.

Он уточнил, что намеревается узнать мнение Путина на этот счет в ходе телефонных переговоров. Война на Украине является плохим знаком, а переговоры могут стать возможностью, которую получится использовать для деэскалации, отметил Эрдоган в эфире CNN Turk.

7 февраля официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын заявил, что дата визита Путина в страну может вскоре стать известна. 27 января Совбез Турции под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана обсудил кризис между Россией и Украиной. Ведомство сочло, что рост напряженности между странами не приведет к результатам в чьих-либо интересах, в связи с чем был сделан призыв ко всем сторонам о снижении напряженности.

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