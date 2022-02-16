Спортивный врач назвал главные проблемы российской спортивной фармакологии

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Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт заявил, что в допинг-пробе фигуристки Камилы Валиевой, которая представляет на Олимпиаде Россию, обнаружено три препарата. По его предположению, вместе они могут быть направлены на повышение выносливости организма.

В крови были обнаружены три вещества для улучшения работы сердца: триметазидин, L-карнитин и гипоксен. Только первый является запрещенным среди спортсменов.

Артем Катунин, кандидат медицинских наук, спортивный врач-ортопед, в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, почему спортсмены не могут отказаться от препаратов и как обстоят дела со спортивной фармакологией в России.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Допинг-проба Валиевой. Как восстанавливаются спортсмены при больших нагрузках

— Вся проблема заключается в том, что у нас немного высокопрофессиональных специалистов по спортивной фармакологии. Нужно ли принимать препараты для восстановления? Ответ очевиден, — ответил эксперт.

Доктор подчеркнул, что когда человек профессионально занимается спортом, он понимает, чем рискует, и осознает, что свой организм нужно поддерживать, в том числе при помощи медикаментов.

— Огромное количество спортсменов доживают до старости и отлично выглядят. Препараты, которые они принимают, используются и в обычной жизни. Никуда от этого не деться. Спорт высоких достижений диктует свои правила. После развала Советского Союза у нас нет кадров, которые бы могли нас защитить и которые бы занимались спортивной фармакологией на высоком уровне, — сказал врач.

ISU (Международный союз конькобежцев) назвал условие, при котором российская фигуристка Валиева выступит с показательным номером на ОИ.