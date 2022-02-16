Финансист рассказала, с чем связан мощный рост рынка российских акций

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Дальнейшая динамика роста российского рынка акций может продолжиться, если сокращение геополитических рисков будет очевидно. Об этом рассказала финансовый эксперт, сооснователь школы независимых финансовых консультантов Finliberty Светлана Самойлова.

Эксперт пояснила, что для российского рынка акций и национальной валюты новости о возвращении войсковых соединений после учений на юго-западных границах РФ стали сильным фактором роста. Национальная валюта на фоне этих новостей серьезно укрепилась — доллар снизился до отметки 75 рублей за единицу.

— Дальнейшая динамика может продолжиться, если будет очевидно сокращение геополитических рисков. Индекс Мосбиржи может протестировать отметку 3700 пунктов, индекс РТС — 1600. Наибольший вклад в рост индексов, конечно, дадут голубые фишки — более всего будут расти акции ведущих компаний добывающего и финансового секторов, — отметила она в комментарии ФАН.

При этом она добавила, что рост стоимости акций будет кратковременным и замедлится к концу недели.

Российский рынок акций по итогам основных торгов 15 февраля продемонстрировал рост на 3,42 процента. На это указывают данные Московской биржи.

15 февраля в столице прошла конференция «Финансовый рынок 2022 года». Экономисты подвели итоги 2021 года, обсудили ближайшие изменения в законодательстве и дали прогнозы.