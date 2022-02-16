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Силуанов заявил о наличии плана на случай санкций Запада

Иван Юминов

Экономика
Силуанов заявил о наличии плана на случай санкций Запада
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия обладает планом на случай введения новых санкций Запада. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в среду, 16 февраля.

— Естественно, такие планы у нас есть... У нас есть финансовый «щит» в виде золотовалютных резервов, низкого долга и бюджетного профицита и правила, — рассказал министр.

При этом он уточнил, что страна ощутит эффект ограничительных мер. Сперва это приведет к волатильности, но Россия уже сталкивалась с подобным, добавил глава ведомства.

Если санкции затронут банки, то власти обеспечат депозиты и расчеты между вкладчиками, заверил министр. В России достаточно валютной ликвидности и резервов, приводит слова Силуанова РИА Новости.

7 февраля издание The Bell сообщило, что российские банки и компании провели учения на случай введения санкций со стороны Запада. Так, первый вице-премьер Андрей Белоусов, по его информации, провел серию совещаний по готовности отдельных секторов экономики к возможным антироссийским санкциям за вторжение на Украину.

Совещания проводились по итогам стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков. Учения предполагали введение запрета на поставку программного обеспечения и оборудования, а также отключение от системы SWIFT.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

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