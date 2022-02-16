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Госдума приняла в первом чтении проект о лишении свободы за пытки

Иван Юминов

Политика
Госдума приняла в первом чтении проект о лишении свободы за пытки
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума приняла в первом чтении поправки в УК, которые предусматривают ужесточение ответственности за пытки. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента в среду, 16 февраля.

— Более детальное определение понятия «пытка» вносит определенность в квалификацию деяния и позволяет назначить адекватное наказание виновному, — рассказал парламентарий Павел Крашенинников.

Так, в документе предоставлено более детальное и четкое определение пытки, соответствующее Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. Среди целей осуществления пыток зафиксировано запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких‑либо действий под страхом пытки.

Правоохранителей внесут в качестве субъекта преступления в статью УК «Принуждение к даче показаний». Данная мера, как уточняется, позволит привлекать служащих ФСИН к ответственности за пытки.

Пытки, организованные представителями власти с целью запугивания или принуждения к даче показаний, станут наказываться лишением свободы до 12 лет. Неумение правоохранителей пользоваться полномочиями по борьбе с преступностью формирует отрицательное отношение общества к правоохранительной системе, приводит слова Крашенинникова сайт Госдумы.

29 января президент России Владимир Путин заявил, что необходимо уточнить понятие «пытки» в законодательстве и усилить ответственность за их применение. Сроки выполнения его поручения — до 1 июля. За его исполнение отвечают спикер Совфеда Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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