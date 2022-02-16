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Захарова призвала Трасс извиниться за фейки о вторжении на Украину

Иван Юминов

В мире
Захарова призвала Трасс извиниться за фейки о вторжении на Украину
Фото: МИД РФ

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс должна извиниться за фейки о вторжении России на Украину. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в среду, 16 февраля.

— Глава британского МИД обязана извиниться за распространение лжи, и обязана извиниться она перед народом России, народом Украины и народом Британии, а еще перед теми средствами массовой информации, которые посчитали, что ее заявления — правда, — приводит слова Захаровой ТАСС.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

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