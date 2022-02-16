Водитель врезался в витрину магазина в центре Москвы

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Россия, Москва, Новослободская улица Карта всех событий

На Новослободской улице водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль выехал на тротуар и врезался в витрину магазина.

Инцидент произошел днем в среду, 16 февраля, в районе дома 43/63, передает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

В результате ДТП были заняты две полосы движения из четырех в сторону Оружейного переулка.

Как уточняет агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале, водитель Toyota Camry спровоцировал ДТП из-за того, что ему стало плохо за рулем. Автомобиль столкнулся с Mercedes и Volkswagen, а затем врезался в витрину магазина. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работали оперативные службы города. Буквально через полчаса после аварии проезжая часть была освобождена.

В Таганском районе Москвы 16 февраля утром несколько трамваев задержались из-за аварии на путях.