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В США выдвинули теорию о военных маневрах России около Украины

Иван Юминов

В мире
В США выдвинули теорию о военных маневрах России около Украины
Фото: Минобороны РФ

Президент России Владимир Путин задумал военные маневры как предупреждение Западу. Об этом заявил американский журналист Пол Сонн в среду, 16 февраля.

Лидер, по его мнению, намерен отбить желание НАТО о помощи Украине. Крупные военные учения на фоне напряженности демонстрируют желание России показать свой военный потенциал, уточнил он.

При этом политический аналитик Сэмюэл Чарап убежден, что Кремль преследует маневрами две цели. Первой является удержание НАТО, а второй — демонстрация превосходства над противником, приводит слова Чарапа The Washington Post.

15 февраля политолог Наталия Елисеева сообщила «ВМ», что слова президента США Джо Байдена о том, что всем американцам, находящимся на Украине, лучше покинуть страну, призваны усилить нагнетание обстановки вокруг Украины. По словам специалиста, тема агрессии со стороны России активно подогревается заявлениями НАТО и американских политиков.

Елисеева заметила, что призыву покинуть страну могут последовать американцы, которые связаны с крупными фирмами и корпорациями. Не исключено, что будут организованы рассылки сообщений, в которых их будут призывать уехать с Украины, заключила политолог.

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