Депутат Ананских назвал преимущества для Европы от запуска «Северного потока — 2»

Фото: Nord Stream 2 / Igor Kuznetsov

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал заявление вице-премьера России Александра Новака о том, что запуск газопровода «Северный поток — 2» может стабилизировать ситуацию на европейском газовом рынке.

Он отметил, что полностью согласен с заявлениями Новака.

— Более того, я вообще не понимаю, для чего и почему затягивается так сертификация этого газопровода. Потому что это запуск проекта просто спас бы Европу от высоких газовых цен еще в том году, — подчеркнул депутат в комментарии RT.

Если бы «Северный поток- 2» был запущен, то существенно снизилась бы стоимость коммунальных услуг во многих европейских странах.

Такое затягивание, по его мнению, можно расценить как «политическую и экономическую глупость», из-за которой страдают жители европейских стран.

Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен, если Россия решит совершить «вторжение» на территорию Украины. Он объяснил, что санкции в сфере экспортного контроля и финансов будут введены Западом в случае агрессии со стороны России.