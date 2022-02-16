Байден рассказал о судьбе «Северного потока — 2» в случае «агрессии» России

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассказал, что газопровод «Северный поток — 2» будет остановлен, если Россия решит совершить «вторжение» на территорию Украины.

Он объяснил, что санкции в сфере экспортного контроля и финансов будут введены Западом в случае агрессии со стороны России.

— Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин, — отметил Байден в ходе своего обращения во вторник, 15 февраля.

Помимо этого, Байден рассказал, что действия США не направлены против граждан Российской Федерации.

В своем обращении он также заявил, что США готовы к дипломатии. Также он отметил, что страна готова к решительному ответу на возможную «агрессию» со стороны Российской Федерации, которая будет направлена против Украины.

Ранее британский таблоид Mirror сообщил, что вторжение России на Украину якобы запланировано на ночь 16 февраля. Издание, как уточняется, ссылается на источники в спецслужбах США.

По их данным, авиаудары могут быть нанесены по военным и правительственным командным пунктам Украины. При этом флот России якобы станет штурмовать южное побережье Украины. Данную информацию «подтверждает» и таблоид Sun, указывая, что в операции примут участие 200 тысяч военнослужащих.