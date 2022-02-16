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Суд отменил строительство мусорной станции в Уткиной заводи

Ирина Игнатенко

Общество
Суд отменил строительство мусорной станции в Уткиной заводи
Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Суд отменил решение о строительстве мусоросортировочной станции в Уткиной заводи. Иск подали жители Невского района, которые отмечали незаконность возведения объекта. Суд в этом вопросе встал на сторону жителей города. Об этом сообщил член инициативной группы депутат муниципального образования «Народный» шестого созыва Дмитрий Горохов.

По словам парламентария, в суде был представлен целый ряд доказательств. Во-первых, расположение мусоросортировочной станции на данной территории противоречит генплану Петербурга. Во-вторых, есть нарушение правил землепользования и застройки, санитарных норм и правил.

— Станция такой мощности имеет первый класс опасности, требует санитарно-защитную зону. А в 700 метрах от планируемого места стоят жилые дома, — отметил депутат в комментарии «Невским новостям».

Первые заявления о строительстве мусоросортировочной станции на этом участке прозвучали еще в 2020 году. Местные жители сразу встретили такие известия «крайне негативно», поэтому уже в начале осени в комитет по благоустройству было подано обращение с просьбой отменить строительство.

Ранее стало известно, что уровень сортировки мусора в России превысил 43 процента. Об этом сообщил Российский экологический оператор, курирующий мусорную реформу в стране.

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