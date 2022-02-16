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Политолога Соловья увезли с сыном в СК в качестве свидетелей по делу

Иван Юминов

Происшествия
Политолога Соловья увезли с сыном в СК в качестве свидетелей по делу
Фото: Instagram / valery.solovei

Политолога Валерия Соловья увезли в СК вместе с сыном как свидетелей по уголовному делу. Об этом заявила супруга эксперта Татьяна Соловей в среду, 16 февраля.

— С 7:30 до 15:30 в нашей квартире был проведен обыск. Была изъята вся техника, — рассказала она.

Женщина подчеркнула, что не имеет права говорить, по какому делу проходят ее супруг и сын, так как дала подписку. Соловей заключила, что пока ничего не известно, так как у них были изъяты все средства связи, отмечает РИА Новости.

15 февраля сообщалось, что Лефортовский суд Москвы продолжит 21 февраля исследование доказательств по новому делу в отношении Алексея Навального. Выбор этой даты объясняется тем, что на среду, 16 февраля, у Навального назначено свидание с женой, отмена которого была бы нарушением его прав.

Лефортовский суд на выездном заседании в исправительной колонии № 2 в Покрове начал рассмотрение дела Навального, который обвиняется в мошенничестве и неуважении к суду. Жену Навального Юлию пустили на заседание.

Гособвинитель сообщила, что Алексей Навальный похитил около 2,7 миллиона рублей. По ее словам, эти средства пожертвовали граждане, поверившие в то, что они отправляют деньги на борьбу с коррупцией.

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