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Стало известно о возбуждении дела против политолога Соловья

Иван Юминов

Происшествия
Стало известно о возбуждении дела против политолога Соловья
Фото: Instagram / valery.solovei

Уголовное дело против политолога Валерия Соловья возбудили из-за публикаций в анонимном Telegram-канале. Об этом сообщает Telegram-канал RT в среду, 16 февраля.

— По данным следствия, Соловей делал публикации о сотрудниках органов власти России в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР». Администрирование этого ресурса, как сообщается, осуществляет с территории Украины харьковчанин Виктор Ермолаев, — говорится в сообщении.

Дома у Соловья состоялись обыски в рамках дела по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Для экспертизы у политолога изъяли схемы администрирования информационных ресурсов и средства связи, отмечает RT.

16 февраля супруга политолога Татьяна Соловей рассказала, что его увезли в СК вместе с сыном как свидетелей по уголовному делу. Правоохранители, по ее словам, провели в их квартире восьмичасовой обыск, в ходе которого была изъята вся техника.

Женщина подчеркнула, что не имеет права говорить, по какому делу проходят ее супруг и сын, так как дала подписку. Соловей заключила, что пока ничего не известно, так как у них были изъяты все средства связи.

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