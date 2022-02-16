Псаки: Сообщения о массовых захоронениях в Донбассе могут быть дезинформацией

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Сообщения о том, что в Донбассе были обнаружены массовые захоронения — могут быть предлогом для эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом в среду, 16 февраля, рассказала официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Она считает, что атаке, которая может начаться в любой момент, будет предшествовать сфабрикованный предлог, который Россия использует для вторжения.

— Возбуждение уголовного дела может стать одним из таких предлогов, — передает РИА Новости слова Псаки.

Также представитель Белого дома поделилась, что Соединенные Штаты пока что не подтвердили отвод российских военных от границы с Украиной.

Недавно стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения массовых захоронений мирных жителей в Донбассе. Так, недалеко от Луганска в 2021 году обнаружили пять стихийных массовых захоронений. Из них вскоре эксгумировали останки как минимум 295 гражданских.

15 февраля в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что военнослужащий ЛНР погиб при снайперском обстреле со стороны армии Украины. Инцидент произошел, когда ВСУ с направления населенного пункта Орехово открыли снайперский огонь в направлении населенного пункта Голубовское.