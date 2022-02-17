Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы 17 февраля

Виктория Храменкова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики рассказали, какая погода ожидает жителей столицы 17 февраля
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В четверг, 17 февраля, в столичном регионе ожидается облачная погода. Также синоптики прогнозируют местами осадки, а на дорогах — гололедицу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

В Москве днем столбики термометров поднимутся до плюс четырех градусов, а ночью температура останется на положительной отметке и составит плюс один градус.

Также в этот день на западе Подмосковья ожидается мокрый снег.

Ветер будет иметь южное направление. Его скорость составит 7-12 метров в секунду, также возможны порывы до 20 метров в секунду.

Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что в субботу, 19 февраля, в столице ожидается нулевая температура, в воскресенье показания термометров будут варьироваться от минус трех до плюс двух градусов. По ее словам, причиной потепления является возросшее атмосферное давление.

Ранее синоптики сообщили, что столичные термометры на этой неделе днем покажут плюсовые значения, ночью же температура будет чуть ниже нуля градусов.

Также ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что аномально теплая погода в Москве продлится не только до конца зимнего сезона, но и перейдет на март.

Читайте также:
Москва зима Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте