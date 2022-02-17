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Эксперт рассказала, в каких случаях пенсионеры могут не платить по долгам

Михаил Алимов

Общество
Эксперт рассказала, в каких случаях пенсионеры могут не платить по долгам
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Пенсия, как единственный источник дохода, все же не защищена от долговых взысканий. Однако у пенсионера-должника есть возможности уменьшить, а то и полностью погасить долг. Об этом сообщила ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

Есть способ полностью списать долг еще во время судебной тяжбы о его взыскании.

— Для этого пенсионеру необходимо заявить о пропуске истцом-взыскателем срока исковой давности. Ст. 207 Гражданского кодекса РФ ограничивает период возможного взыскания долга тремя годами, за исключением некоторых обязательств, к которым исковая давность не применяется или ее срок сокращен, — рассказала она агентству «Прайм»

Эксперт напомнила, что лишь пенсия по потере кормильца из федерального бюджета и региональные доплаты к ней защищены от взысканий. В остальных случаях кредиторы имеют право изымать часть денег. Пенсионер может обратиться с заявлением, потребовав оставить ему от пенсии сумму в размере федерального прожиточного минимума или регионального, если он выше в регионе проживания. Если должник еще и заботиться об иждивенцах, то сумма может быть увеличена.

Для освобождения от долгов пенсионер может признать себя банкротом в судебном порядке. При наличии нескольких условий: сумма долга превышает 500 тысяч рублей, нет возможности исполнить обязательства из-за маленького дохода и просрочка платежей превышает 90 дней.

Во внесудебном порядке можно стать банкротом, если сумма долга не превышает 500 тысяч рублей. Необходимо подать соответствующее заявление в центр предоставления государственных и муниципальных услуг.

В случае ошибочной переплаты пенсии возвращать ее не нужно.

— Исключение составляют два случая: во-первых, если переплата возникла по вине самого пенсионера (например, он не сообщил своевременно в Пенсионный фонд сведения, влияющие на размер выплаты); во-вторых, если причиной переплаты стала счетная ошибка, произошедшая при подсчете размера выплаты. В этих случаях Пенсионный фонд производит удержание переплаты без обращения в суд, но с соблюдением требований к его размеру, — резюмировала Ногайлиева.

У пенсионеров есть и различные льготы. Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал, что на сегодняшний день пенсионеры освобождены от уплаты части пошлин и платежей: к примеру, земельного налога и налога на имущество.

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