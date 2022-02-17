Трамвайные пути обновят в Красносельском и Мещанском районах Москвы

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В Красносельском и Мещанском районах Москвы обновят 2,5 километра трамвайных путей. Информация об этом появилась на официальном сайте мэра Москвы.

— Проектом запланирована укладка трамвайного пути шпально-щебеночной и блочной конструкций. При этом положение путей в плане останется без изменений, — уточнил председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Он также добавил, что вся проектная документация уже согласована.

Работы по замене путей будут вестись в ночное время от Делегатской улицы до пересечения с улицей Дурова, от 33 дома на проспекте Мира до 40 строения Протопоповского переулка, а также от 49 дома на улице Дурова до улицы Гиляровского.

При проведении ремонта проезд автомобилей будет сохранен в обе стороны, однако на участках установят ограничения скорости и запретят остановку, передает официальный сайт мэра Москвы.

16 февраля сообщалось, что трамвайные пути отремонтируют на Симферопольском бульваре. Работы пройдут на путях от дома 10, корпуса 1, до дома 33, корпуса 1. Соответствующий проект согласовали специалисты Мосгосэкспертизы.