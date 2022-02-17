Средний размер платы за капремонт в России вырос на 15 процентов

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В России почти на 15 процентов вырос средний размер платы за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов на 2022 год. Он составляет 9,5 рублей за квадратный метр. При этом в 17 регионах плата не изменилась, сообщили в четверг, 17 февраля, в Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР).

— Средневзвешенный по площади многоквартирных домов размер взноса на капитальный ремонт в текущем году составил 9,49 руб. за квадратный метр, по сравнению с прошлым годом средний размер минимального взноса в Российской Федерации вырос на 14,9 процента, — передает сообщение ТАСС.

Минимальный взнос на капремонт увеличился на 2 рубля 5 копеек. В 17 регионах РФ он не изменился, а в семи вырос более, чем на два рубля. Как отметила исполнительный директор АРОКР Анна Мамонова, решение о сохранении стоимости несет негативный характер в первую очередь для людей. Они платят полную стоимость за капремонт, но денег не хватает для проведения полноценных работ, так как их стоимость все равно возрастает.

Согласно жилищному законодательству, каждый регион РФ должен самостоятельно назначать цены на капремонт. Минимальный объем устанавливается в соответствии с рекомендациями Минстроя России, а итоговая сумма складывается на основе количества средств, необходимых для полноценного ремонта, и доступности для оплаты жителями, учитываю плату за услуги ЖКХ.