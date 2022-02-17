Исполком ПКР утвердил состав российской сборной на Паралимпийских играх в Пекине

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Исполком Паралимпийского комитета России (ПКР) утвердил состав отечественной сборной на Паралимпийских играх в Пекине. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил исполняющий обязанности президента ПКР, глава российской делегации на Паралимпиаде в Пекине Павел Рожков.

— Состав утвержден, в делегацию ПКР на Игры в Пекине вошел 71 спортсмен из 20 субъектов нашей страны, — рассказал он ТАСС.

По его словам, 33 спортсмена будут участвовать в лыжных гонках и биатлоне, 10 человек отправятся на горнолыжные склоны, шесть посоревнуются в сноуборде. В турнире по следж-хоккею играют 17 спортсменов, керлинге на колясках — еще 5.

Отмечается, что сборную представят 20 паралимпийцев из Москвы, 15 — из Московской области, 7 — из Ханты-Мансийского автономного округа и 5 — из Тюменской области.

— На Играх в Пекине выступят 8 паралимпийских чемпионов — по лыжным гонкам, биатлону и горнолыжному спорту, 28 заслуженных мастеров спорта России, 11 мастеров спорта международного класса, 9 мастеров спорта России. Мы примем участие во всех видах спорта, включенных в программу Игр, и в 61 медальном виде программы из 78, — резюмировал Рожков.

Паралимпийские игры в Пекине состоятся с 4 по 13 марта.

В январе Олимпийский комитет России утвердил окончательный состав национальной команды на зимние Игры в Пекине. Всего в состав российской сборной вошли 212 спортсменов, 103 из которых — женщины, а 109 — мужчины.