Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Более 60 новых «Макдоналдсов» откроют в Подмосковье за пять лет

Ирина Игнатенко

Общество
Более 60 новых «Макдоналдсов» откроют в Подмосковье за пять лет
Фото: Pexels

Сеть заведений быстрого питания «Макдоналдс» расширят в Московской области. Еще 60 точек быстрого питания откроют в ближайшие пять лет. Соглашение о строительстве новых заведений общепита было подписано губернатором региона Андреем Воробьевым и генеральным директором компании Марком Кареной.

Подмосковье само поставляет сыр, мясные полуфабрикаты, молочные продукты и овощи в «Макдоналдс». За счет новых предприятий жители получат шесть тысяч рабочих мест. Также возрастут налоговые отчисления в бюджет области.

В подмосковных «Макдоналдсах» работают уже более 25 тысяч человек. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области поможет подобрать земельные участки под строительство новых ресторанов.

В настоящее время на территории области открыты 142 «Макдональдса», каждый ежедневно посещают примерно 300 000 человек, передает телеканал 360. Первый подмосковный «Макдоналдс» появился в Мытищах, а сейчас у сети крупная база поставщиков — их около 30.

Ранее эксперты рассказали, как московские кафе соблюдают ковидные ограничения.

Читайте также:
Подмосковье Кафе Рестораны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Светлана Журова
Светлана Журова

Россию принуждают уйти из олимпиад

Александр Шумский
Александр Шумский

Застройщикам на заметку

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Шансы Олафа Шольца

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Перманентная истерика

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Забот будет навалом

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Встреча со Христом

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Брошка госпожи Набиуллиной

Все мнения
О проекте