Более 60 новых «Макдоналдсов» откроют в Подмосковье за пять лет

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Сеть заведений быстрого питания «Макдоналдс» расширят в Московской области. Еще 60 точек быстрого питания откроют в ближайшие пять лет. Соглашение о строительстве новых заведений общепита было подписано губернатором региона Андреем Воробьевым и генеральным директором компании Марком Кареной.

Подмосковье само поставляет сыр, мясные полуфабрикаты, молочные продукты и овощи в «Макдоналдс». За счет новых предприятий жители получат шесть тысяч рабочих мест. Также возрастут налоговые отчисления в бюджет области.

В подмосковных «Макдоналдсах» работают уже более 25 тысяч человек. Министерство сельского хозяйства и продовольствия области поможет подобрать земельные участки под строительство новых ресторанов.

В настоящее время на территории области открыты 142 «Макдональдса», каждый ежедневно посещают примерно 300 000 человек, передает телеканал 360. Первый подмосковный «Макдоналдс» появился в Мытищах, а сейчас у сети крупная база поставщиков — их около 30.

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